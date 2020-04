Odense får 20 el-busser

Den kollektive trafik i Odense bliver nu grønnere, og såvel buspassagerne som odenseanerne kan se frem til nye og mere støjsvage, miljøvenlige busser i byen.

Det er FynBus, som på vegne af Odense Kommune har forlænget aftalen med operatøren Keolis, og som et led i aftalen kommer 20 el-busser ud på vejene til foråret 2021. Busserne skal erstatte de ældste af dieselbusserne, der lige nu kører i Odense.

- Vi bidrager til at skabe et bedre klima, og vi får nedbragt støj og forurening. Jeg er sikker på, at både passagerer, cyklister og beboere, hvor de kommer forbi, vil glæde sig over, at man får en lydløs transportform, som samtidig også er med til at gavne miljøet, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) til TV 2/Fyn.

Rådmanden fortæller, at selvom el-busserne er en smule dyrere end de normale busser, så kommer de samlede udgifter til bytrafikken ikke til at stige.

Der venter med andre ord ikke dyrere busbilletter - i hvert fald ikke på baggrund af de kommende el-busser, forklarer Jane Jegind.

- Og oven i det betyder det også, at vi kan begynde at udfase nogle af de busser, der støjer og forurener allermest, siger Jane Jegind.

Fra Kina

De 20 nye busser kommer fra den kinesiske producent Yutong. Busserne er 12 meter lange og med plads til 66 passagerer - heraf 33 siddepladser. Alle 20 busser er udstyret med elektriske handicapramper.

Hos FynBus er direktør Carsten Hyldborg Jensen godt tilfreds med indkøbet af de 20 nye el-busser.

- Det betyder, at den kollektive trafik fremover vil belaste klimaet og nærmiljøet betydeligt mindre end i dag, og at vi er ét skridt nærmere den grønne omstilling og en realisering af regeringens klimamål. Vi arbejder sammen med Region Syddanmark og de øvrige fynske kommuner på at omstille den øvrige bustrafik fra omkring 2023, siger Carsten Hyldborg Jensen.

Når letbanen i Odense efter planen kører i slutningen af 2021, skal antallet af busser reduceres. Busflåden vil derefter bestå af 20 el-busser, 18 hybridbusser og 14 dieselbusser, som overholder den nyeste miljøstandard.

De kommende el-busser skal oplades på garageanlægget på Gammelsø, og der skal derfor ikke etableres ladestationer i bybilledet ved endestationerne.