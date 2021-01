Odense fastholder tæt topkamp med forventet sejr

Odense Håndbold sluttede sig tirsdag aften til rivalerne fra Viborg HK i toppen af landets bedste kvinderække, da fynboerne på hjemmebane vandt med 23-19 over Holstebro Håndbold.

Med kun fem point op til top-otte, der giver adgang til slutspillet, havde udeholdet også noget at spille for.

Flere gange i løbet af kampen viste Holstebro-spillerne da også tænder.

Men det var Odense, der kom bedst ud af startblokkene, da de to hold mødtes tirsdag aften.

Af den grund var Holstebros træner nødt til at tage en timeout allerede efter seks minutters målløst spil for gæsternes vedkommende.

Generelt var første halvleg af kampen præget af personlige fejl fra begge hold, og derfor fik hjemmeholdet fra Odense heller ikke for alvor lagt afstand til Holstebro.

Holdene kunne således gå til pause men en fynsk føring på 11-9.

Nogle af de samme tendenser fortsatte i anden halvleg.

Flere gange nærmede Holstebro sig hjemmeholdet, men det blev aldrig for alvor farligt for Odense, der formåede at fastholde føringen helt til slut.

Efter sejren lægger Odense sig op på en aktuel andenplads i kvindeligaen med samme antal point som Viborg på førstepladsen.