Odense giver to timer: Dagplejere skal gøre alt rent hver dag

Odenses dagplejere får ekstra tid til at spritte dukker, biler og dørhåndtag af i institutionerne.

Tiden får de, så de bedre kan nå at leve op til de krav, regeringen har udstedt, i forbindelse med genåbningen af landet. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse torsdag.

- Børn og forældre har behov at føle sig sikre på, at dagplejeren har tilstrækkelig med tid til at leve op til de øgede krav om rengøring i hjemmet, siger børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen i en pressemeddelelse.

Regeringens krav lyder på, at dagplejerne blandt andet skal rengøre legetøj og kontaktflader hver dag.

Står selv for rengøringen

Modsat i skoler og børnehuse, hvor der er tilført ekstra hænder til rengøring, står dagplejerne selv for rengørigen.

-En rengøring, det kan være svært at få tid til i en dagligdag, hvor opmærksomheden selvsagt er på de små børns ve og vel i det tidsrum, de er hos dagplejeren, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Derfor får Odenses cirka 350 dagplejere nu frigjort to timer af deres ugentlige arbejdstid til ekstra rengøring, foreløbigt frem til 10. maj.

Og det begejstrer dagplejernes fagforbund, FOA.

- Dagplejerne har været bekymrede for, om de kunne nå at gøre ekstra rent, så det er virkelig glædeligt, at Odense Kommune har imødekommet den bekymring ved at reducere åbningstiden, siger Hanne Winther, der er sektorformand for Pædagogisk sektor i FOA Odense.

Aftale med forældrene

Åbningstiderne i de kommunale dagplejer skal altså skæres med to timer, for at der kan blive gjort rent.

Derfor er der også blevet lagt op til, at dagplejerne kan gå i dialog med forældrene om, hvordan de kan tilpasse åbningstiderne bedst muligt.

- Vi må hele tiden tænke kreativt og tilrette arbejdsdagen, så vi alle kommer bedst muligt gennem den nye hverdag under genåbningen. Jeg forventer, at de viser fleksibilitet i denne situation, ligesom vi beder forældrene i børnehusene og skolerne om, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Rådmanden tilføjer, at hvis forældre har hårdt brug for den normale åbningstid, så skal dagplejelederen hjælpe med at finde en løsning.

