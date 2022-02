Odense Håndbold: Afslutter gruppespil med sikker sejr

Der var derfor ikke det store at spille om. Heller ikke for Kastamonu, som ender med at have tabt samtlige 14 kampe i gruppespillet.

Søndagens opgør virkede allerede afgjort efter de første ti minutter. Her stod der 10-3 til fynboerne, som var i fuld kontrol. Men Odense løftede foden fra speederen og lod Kastamonu hænge på.

Ved pausen var føringen således skrumpet ind til fem mål ved 18-13. Efter en god indledning på anden halvleg fik Odense noget mere pusterum. Føringen kom op på ti mål ved 25-15.