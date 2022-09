Odense Håndbold får smæk af norsk CL-mastodont

Odense Håndbold var lørdag på en hård opgave, da fynboerne var rejst til Norge for at møde Vipers Kristiansand i gruppespillet i kvindernes Champions League.

Odense kunne da heller ikke stille ret meget op mod den norske håndboldmastodont, som har vundet de seneste to udgaver af Champions League.

Vipers tog en komfortabel sejr på 34-27. Nordmændene førte med seks mål ved pausen og lukkede aldrig Odense ind i opgøret i anden halvleg.

Odense har to point efter tre kampe i gruppespillet, hvor hvert hold skal spille 14 kampe. Kristiansand er indtil videre ubesejret.

Ikke uventet lagde nordmændene godt ud i lørdagens kamp. Efter ni minutter stod der 6-3 til Vipers, hvorefter Odense langsomt kom i gang. Der var kontakt ved 8-7 og 9-8, inden hjemmeholdet igen trak lidt fra.

Håbet forsvandt efter hårdt fald

En god norsk periode i slutningen af første halvleg betød, at Vipers kunne gå til pause foran med hele 16-10.

Odense fik det undervejs ikke nemmere af, at profilen Dione Housheer cirka midtvejs i første halvleg i store smerter måtte sætte sig på bænken med en fingerskade.

Vipers pillede hurtigt spændingen ud af kampen i anden halvleg. Føringen på syv mål bestod længe, og lidt under halvvejs nåede den op på ni.

Med ti minutter igen var holdene adskilt af otte mål, og da Mie Højlund efter et hårdt fald måtte udgå for Odense, forsvandt det sidste håb så småt for det danske mandskab.

Søndag skal det andet danske hold i kvindernes Champions League, Team Esbjerg, ligeledes i aktion mod et norsk hold, når Storhamar venter på udebane.