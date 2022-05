Odense Håndbold gør rent bord inden semifinaler

Det stod allerede før kampen klart, at Odense skal møde Herning-Ikast i den ene semifinale. I den anden står Viborg overfor en anden varm guldkandidat i form af Team Esbjerg.

Esbjergenserne har også en Champions League-kvartfinale at tænke på for tiden, men formåede alligevel at slå Herning-Ikast 32-27 i sidste slutspilskamp.

Den norske stregspiller Vilde Mortensen Ingstad havde en fin aften med ni mål på ti forsøg for esbjergenserne.

Esbjerg satte blot et enkelt point til i slutspillet og kan nu med ro i sindet se frem mod returkampen mod CSM Bucuresti i Champions League på lørdag.

De første DM-semifinaler spilles tirsdag og onsdag i næste uge.