Odense Håndbold har fundet Jan Pytlicks afløser

Ulrik Kirkely skal afløse Jan Pytlick som cheftræner i Odense Håndbold. Det kom frem på et pressemøde i klubben mandag middag.

Han har underskrevet en fireårig aftale med klubben og starter 1. september.

- Efter mere end fire år i Japan er jeg glad og stolt over at få muligheden for at blive cheftræner for Odense Håndbold i næste sæson. Odense Håndbolds potentiale er kæmpestort, og klubbens og mine ambitioner passer rigtig godt sammen, siger Ulrik Kirkely.

Ulrik Kirkely har en fortid i Odense Håndbold, hvor han gik fra at være cheftræner til assistenttræner, da Jan Pytlick blev ansat i 2016.

International erfaring

Jan Pytlick blev fyret i klubben kort før årsskiftet, efter at Odense Håndbold blev banket af Herning-Ikast Håndbold i pokalfinalen.

Lige siden har assistenterne Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen haft styringen som midlertidig trænerduo med Brødsgaard som hovedansvarlig. De fortsætter i klubben under Ulrik Kirkelys ledelse.

- Vi er rigtig glade for, at vi i dag kan præsentere Ulrik Kirkely som den nye cheftræner i Odense Håndbold. Ulrik kommer med stor international erfaring og har gode håndboldfaglige og ledelsesmæssige kompetencer, og vi er overbeviste om, at han sammen med det nuværende trænerteam - Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen - er de rigtige til at løfte Odense Håndbold til næste niveau, siger direktør i Odense Håndbold Lars Peter Hermansen.

Ulrik Kirkely er 48 år og har siden 2017 været landstræner for det japanske kvindelandshold. Han har tidligere også været landstræner for Bahrain og Saudi-Arabien samt assistenttræner for det danske kvindelandshold.

Odense Håndbold ligger p.t. nummer to i dameligaen efter Team Esbjerg.