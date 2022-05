Odense Håndbold kan næsten nå guldet for anden gang

Forsvarende mestre

Fredag formiddag blev taktik og skud finpudset, inden holdet klokken 16.00 lørdag går på banen.

- Det er jo en glædens dag og en forberedelsens dag, siger Ulrik Kirkely, der er cheftræner i klubben.

I tirsdags tog Odense Håndbold en sejr over Team Esbjerg i den første finale med stillingen 31-27 på hjemmebane. Lørdag kan der udspille sig to scenarier: Taber Odense Håndbold, skal der spilles endnu en kamp om guldet på tirsdag. Men vinder den fynske klub, ja så kan holdet kalde sig Danmarksmestre for anden gang.

- Det ville jo være helt fantastisk og en kæmpe triumf for holdet at vinde to år i træk, siger Mia Rej, der er playmaker på holdet.

Guldparyk og champagne

Da Odense Håndbold sidste år tog guldet, var det første gang. Derfor blev der festet med champagne, guldparykker og masser af dans.

Fredag tør holdet ikke helt tage forsmag på glæderne.

- Vi ved, det bliver en svær kamp, men kan vi levere en kamp på samme høje niveau som Esbjerg, så vil det være fantastisk, siger Ulrik Kirkely.