Odense Håndbold knuser russere på flot anden halvleg

Det endte med en knusende sikker sejr på 28-21 til Odense, som i anden halvleg vandt en periode med ni mål uden russisk modsvar.



Den vilde stime blev afgørende for at tage sejren i en kamp, som ellers længe lå på vippen og så ud til at kunne svinge til hver sin side.

Med sejren har Odense nu otte point efter seks kampe i gruppe B og er fortsat i spil til at ende på en af de to øverste placeringer, hvor kun Györ er stukket af på førstepladsen med 12 point.