Odense Håndbold må hylde medaljevindere uden tilskuere: - Det er mega ærgerligt

- Det er dejligt at se pigerne igen. Vi har været væk fra hinanden længe nu. Vi plejer at bruge næsten hver dag på det, så det er fedt at komme tilbage med medaljer og gode oplevelser. Det er godt, når vi skal hive hinanden op og finde sammen som hold igen, siger Rikke Iversen

Mie Højlund syntes også at det er godt at komme tilbage efter pausen. Selvom ferien også faldt på et tørt sted.

- Jeg synes, det har været tiltrængt juleferie, og have nogle dage hvor man kan have fri, hvor man kan nyde, at det er gået godt til den her slutrunde. Men det er da også godt at komme i gang igen og snøre håndboldskoene, fortæller Mie Højlund

Medaljehyldest

Odense Håndbold spiller deres første kamp 2. januar mod Silkeborg Voel KFUM. Her bliver medaljevinderne hyldet for deres præstationer. Desværre uden publikum.