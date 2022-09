Odense Håndbold med maksimumpoint efter sejr over Randers

Fynboerne buldrede af sted fra startfløjt onsdag aften, da de mødte Randers HK på udebane i Arena Randers.

I begyndelsen af kampen havde man en fornemmelse af, at Randers aldrig ville komme i gang.



Som vanligt gik Mie Højlund forrest for Odense, ligesom også Mia Rej og Dione Housheer fra den meget stærke bagkæde bød ind med fuldtræffere.

Efter otte minutter var fynboerne foran med hele 8-1, og først efter næsten ni minutter lykkedes Randers med at score sit andet mål, da Anne Berggren sendte kuglen i nettet.

Derefter løftede Randers-spillerne sig, men Odense gik til pause med en føring på 16-9, og kampen var mere eller mindre afgjort allerede her.

Odense kunne dermed tillade sig at skrue lidt ned for tempoet efter pausen. Det betød, at Randers kortvarigt lykkedes med at komme en smule tilbage i kampen, men der var aldrig tvivl om udfaldet.

Odense Håndbold vandt med 32-24 på udebane over Randers HK, mens ligaens anden topscorer Team Esbjerg nedlagde Skanderborg Håndbold med 33-26 onsdag aften.



Odense har maksimumpoint efter fem kampe, og Esbjerg kan prale af at have hentet otte point i fem kampe.

/ritzau/