Odense Håndbold når DM-finale med storsejr over midtjyder

Efter en sejr til hvert hold i de første to semifinaler skulle det lørdag afgøres, hvem af Odense Håndbold og Herning-Ikast der skulle vinde retten til at spille om DM-guldet i kvindernes liga.

Her trak fynboerne på overlegen vis det længste strå ved på hjemmebane at vinde 29-23.

Dermed skal de forsvarende mestre møde Team Esbjerg i finalen, der ligesom semifinalerne afvikles over minimum to og maksimalt tre kampe. Den første finale spilles tirsdag. Herning-Ikast skal kæmpe om bronzemedaljer mod Viborg HK.

Herning-Ikast startede kampen med et lille overtag, indtil Odense cirka halvvejs i første halvleg for alvor kom op i gear og med en stime på seks mål i træk gik fra 6-8 til 12-8.

Gæsterne kunne slet ikke få tingene til at fungere, og med en pauseføring på 16-9 til Odense havde Herning-Ikast en del at tænke over i omklædningsrummet. I de sidste cirka 20 minutter af første halvleg scorede midtjyderne kun et enkelt mål.

Pyntede på resultatet til sidst

I anden halvleg opstod der aldrig spænding. Herning-Ikast-træner Kasper Christensen måtte tidligt trykke på timeout-knappen, efter at Odense havde bragt sig foran 21-12.

Med et lille kvarter tilbage bragte Maren Aardahl for første gang Odenses føring op på ti mål, og så kunne nordmanden og hendes holdkammerater godt begynde at glæde sig til at skulle spille i DM-finalen.

Herning-Ikast havde ganske enkelt ikke noget modsvar. Hverken i forsvaret eller angrebet, hvor midtjyderne kæmpede gevaldigt med at få bolden forbi Odense-målmand Althea Reinhardt.

Først til sidst fik Herning-Ikast pyntet på resultatet, så det papiret endte med ikke at ligne den afklapsning, det faktisk var.

Odenses Dione Housheer blev med otte mål kampens topscorer. Hollænderen lavede halvdelen af dem på straffekast.