Odense Håndbold sejrer i Champions League

I 30 minutter var Odense Håndbold i problemer i Champions League-udekampen mod tyske Bietigheim.



Men med en stærk anden halvleg fik det danske mesterhold vendt slaget og hentede to vigtige point til grupperegnskabet.

27-24 vandt Odense i en kamp, hvor det fynske betonforsvar og målvogter Althea Reinhardt holdt hjemmeholdet nede på otte scoringer efter pausen.

Bietigheim med den danske landsholdsfløj Trine Østergaard på holdet førte 16-13 ved pausen. Men fra anden halvlegs start åd Odense af forspringet, der forsvandt, da Maren Aardahl udlignede til 18-18.

Det skete midt i en gylden periode, hvor fynboerne med seks scoringer i træk ændrede 16-18 til en føring på 22-18.

Derfra var Odense i kontrol. Anført af bagspillerne Mie Højlund og Dione Housheer blev tyskerne holdt på solid afstand.

Sejren betyder, at Odense rykker forbi netop Bietigheim i tabellen for det maratonagtige gruppespil. De danske mestre har 12 point efter ni kampe, hvilket er to mere end tyskerne.

Champions League holder nu en kort jule- nytårspause, inden turneringen bliver genoptaget 7. januar. Her får Odense besøg af Brest Bretagne.