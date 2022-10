Odense Håndbold taber CL-opgør efter sløv start

En sløv start blev udslagsgivende for Odense Håndbold, da de forsvarende danske mestre søndag tog imod det rumænske storhold CSM Bucuresti i Champions League.



Odense lagde ud med at komme bagud 0-6, og fynboerne endte med at være et eller flere skridt bagud i hele kampen, som de tabte 27-31.

Dermed blev Odenses svære start i Champions League-gruppespillet forlænget. Holdet har tabt tre ud af de fire første kampe, men har også mødt nogle af Europas bedste mandskaber. Blandt andre de sidste to sæsoners Champions League-mestre fra Vipers Kristiansand.

Efter en skidt start med næsten syv minutter uden mål tog Odense-træner Ulrik Kirkely en tidlig timeout.

For at få gang i angrebet gik hjemmeholdet over til 7 mod 6, men der skulle gå et par minutter mere, før det lykkedes at få målnettet til at blafre i rumænernes ende. I mellemtiden havde Bucuresti scoret seks gange.

Det var tydeligt, at Odense lige skulle finde rytmen i angrebet uden den stærke playmaker Mia Rej, der blev alvorligt knæskadet tidligere på ugen.

Efter den ringe indledning begyndte det dog at klikke for Odense, der også fik bedre fat i forsvaret. Ved pausen var Bucurestis føring reduceret til 16-13.

I anden halvleg holdt Odense med små skridt gang i sit comeback. Med et lille kvarter tilbage var der kontakt, da Maren Aardahl reducerede til 21-22.

Men i slutfasen mistede Odense pusten. Anført af stjernespilleren Cristina Neagu trak gæsterne lidt fra igen.

I et sidste halvdesperat forsøg på at skabe et mirakel tog Ulrik Kirkely en timeout med cirka tre minutter tilbage. Her var Odense bagud med fem mål, og det viste sig altså også at være for meget at indhente.