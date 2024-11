Odense Håndbold tværer Viborg ud i magtdemonstration

Der stod magtdemonstration skrevet med store fede bogstaver, da Odense Håndbold tog imod Viborg i den bedste danske kvindeliga.

Hele 40-27 blev resultatet i et opgør, der ikke på noget tidspunkt var spændende.

Fynboerne kom hurtigt foran 3-0, og derfra så rækkens nummer et sig ikke tilbage. Ved halvlegen lød stillingen svimlende 23-9.

Om viborggenserne fik sig lidt af en skideballe i omklædningsrummet i pausen er uvist, men holdet kom ud med en anden indstilling i anden halvleg.

Odense Håndbold havde da også kilometerlang line at give af, så tilskuerne i Sydbank Arena kunne gå hjem med en følelse af at have oplevet bare en halvleg, der var nogenlunde jævnbyrdig.

Fynboernes norske venstre back Ragnhild Valle Dahl blev kampens topscorer med otte kasser.

Odense Håndbold topper stadig tabellen med ni sejre i lige så mange kampe.