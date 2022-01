Odense Håndbold udnytter konkurrenters kiks i toppen

Torsdag aften vandt det fynske hold forholdsvis ubesværet og udnyttede på bedste vis, at de nærmeste konkurrenter begge smed point onsdag.

Med en sejr på 29-25 over Aarhus United kom Odense på 32 point for 17 kampe. På andenpladsen har Team Esbjerg 27 point for 16 kampe efter uafgjort mod Silkeborg-Voel onsdag.

Samme aften tabte Viborg til Horsens og dumpede ned på fjerdepladsen bag Herning-Ikast.

Odense var tårnhøj favorit og satte sig også tungt på kampen fra start. 5-1 blev siden til 9-3, og så lignede det allerede en tidlig afgørelse.

Føringen kulminerede i første halvleg ved stillingen 16-8, men Aarhus scorede halvlegens sidste tre mål, så pausestillingen lød 16-11.

Udeholdet kom også fint ud efter pausen og fik nyt håb om at skabe en sensation med reduceringen til 18-21 og siden til 20-23.

Odense reagerede dog ved at score de næste tre mål til føring 26-20, og så var spændingen aflivet til slutfasen.

Odenses hollandske højreback, Dione Housheer, sprudlede fra start med fire mål i de første otte minutter, og hun skulle da også blive sit holds topscorer med 10 mål på 11 forsøg.

På målfronten blev hun dog overgået af Aarhus' venstreback Mathilde Neesgaard, der på 12 forsøg fandt vej til nettet 11 gange.