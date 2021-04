Odense Håndbold videre til DM-semifinale

Spændingen kom aldrig tilbage i kampen, og i stedet var profilerne Mie Højlund, Nycke Groot og Freja Cohrt med at til at sørge for den suveræne forskel på måltavlen.



På lørdag bliver det afgjort, om Odense kommer til at møde Team Esbjerg eller Herning-Ikast i semifinalen.