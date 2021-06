Odense Håndbold vinder The Double: Det betyder alt

Dermed er tørsten slukket for en stund i den ellers titelhungrende fynske klub, der inden sæsonen endnu aldrig havde vundet et trofæ.

Med sejren i pokalfinalen er der nu to til klubhuset, efter at holdet også vandt det danske mesterskab i sidste weekend.

- Det er fantastisk for klubben, for spillerne og for trænerteamet, der har arbejdet så sindssygt hårdt for det her i et år, der har været mærkværdigt på grund af corona.

- Pressen og alle andre har haft travlt med at lægge et pres på Odense Håndbold, og det er også ok. Nu har vi så vundet to guldmedaljer på én sæson, og det giver selvfølgelig en ro på bagsmækken.

- Men det er også vores selvforståelse, det handler om. Vi er et hold, der vil være med helt i toppen. Den får lige et flueben nu. Vi kan gøre det, siger Lars Peter Hermansen.

Pokalen kom til Odense efter en finalesejr på 32-26 over Nykøbing Falster Håndboldklub (NFH).

Landsholdsspiller Mie Højlund, der har spillet i Odense siden 2017, er lykkelig over, at der endelig er kommet hul på bylden, hvad angår titler i den fynske klub.

- Når man har spillet i klubben i mange år, så har de (titlerne, red.) været længe ventet, og de her guldmedaljer betyder alt for mig.

- Jeg tror, at klubben har haft en forventning om, at de skulle være kommet for længst. Nu er de i skabet, og så kan der måske komme lidt mere ro på fremover, siger hun.

Hun er ikke i tvivl om, at efterdønningerne fra DM-guldfesten forrige lørdag hjalp fynboerne på vej til pokalguldet.

- Selv om stævnet var hårdt, og man kunne mærke, at man var brugt, så gav det et selvtillidsboost, at vi havde en DM-guldmedalje med i bagagen, siger Højlund.

Odense-træner Ulrik Kirkely, der overtog holdet inden sæsonen, sender varme tanker videre til sine forgængeren, efter at The Double kom i hus søndag.

- Det er jo ikke noget, man bygger op på otte-ni måneder. Der har været andre trænere og spillere, der har været med til at bygge det her op.

- Det betyder rigtig meget. Vi er glade og stolte og går nu ind i en ny sæson med et andet udgangspunkt, siger han.

I NFH-lejren er man ærgerlig over, at en skuffende sæson ikke bliver reddet med en pokaltriumf.

- Vi spillede en rigtig god kamp, men Odense har bare lidt flere strenge at spille på i dag, og det gør nok, at de løber med sejren til sidst.

- Men jeg synes, at vi kan komme herfra med stolthed, og nogle gange må man erkende, at man taber til et bedre hold, siger Lærke Nolsøe, der i den kommende sæson skifter til Viborg HK.