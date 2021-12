Odense håndboldprofil skal kæmpe om bronze: Skuffelsen fylder stadig

Hun føler dog, at der er nogle ting, som holdet kan tage med fra kampen.

- Det betyder selvfølgelig noget at være i sådan en kamp, der bliver afgjort på marginalerne. Det er noget, vi lærer af og kan tage med videre. Både de ting, der går godt, og de ting, vi skal skrue lidt på og gøre bedre, siger Althea Reinhardt.

Stolt over indsatsen

Franskmændende var før kampen udnævnt til forhåndsfavoritter. De vandt OL ved de olympiske lege i sommer, og ved sidste års EM blev de nummer to. Danmark blev ved seneste EM nummer fire og var slet ikke kvalificeret til OL.

Alligevel fik franskmændene kamp til stregen, og det er noget, Althea Reinhardt håber at kunne se tilbage på med optimisme.

- Skuffelsen fylder meget nu, men jeg håber efter et stykke tid, vi kan se tilbage på det med stolthed. For vi skal være stolte, vi presser nemlig et godt fransk hold, siger Althea Reinhardt.

Selvom det ikke bliver til guld i år, så vil hun og holdet kæmpe for, at det i stedet bliver til en bronzemedalje.

- Det vil betyde sindsygt meget at få en medalje med hjem. Et VM er jo helt specielt, så det vil betyde absurdt meget, siger Althea Reinhardt.

Havde gerne byttet

Efter kampen blev Althea Reinhardt kåret som kampens spiller. Men kun få minutter efter slutfløjtet var det svært for den danske målvogter at finde smilet frem. Og den følelse sidder hun stadig tilbage med.

- Det kan man ikke bruge til så meget. Jeg havde gerne byttet den titel for en finaleplads. Jeg havde også gerne stået en dårlig kamp, hvis det havde bragt os videre, siger Althea Reinhardt.