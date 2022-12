Odense Håndbolds mestertræner stopper - skal træne ungarsk storklub

Odense Håndbold mister sin mestertræner.

Efter tre trofæer på to sæsoner mister Odense Håndbold til sommer træner Ulrik Kirkely. Den succesfulde træner skal i stedet træner den ungarske storklub Györ.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Det er naturligvis med stor ærgrelse, at jeg har modtaget Spånes (Ulrik Kirkelys, red.) opsigelse, da han har gjort og stadig gør et kæmpe stykke arbejde her i klubben. Når det så er sagt, er jeg glad på hans vegne, og det er en stor mulighed, som han her kan se frem til.



- Jeg er sikker på, at Spåne i Györ vil gøre et fremragende indtryk – præcis som han har gjort her i Odense. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Spåne vil lægge al sin håndboldkærlighed i vores projekt resten af sæsonen og gøre alt, hvad han kan for at slutte godt af i klubben, siger Trine Nielsen, sportsdirektør i Odense Håndbold, til klubbens hjemmeside.



Stor mulighed

Ulrik Kirkely fortæller, at han har været glad for af være en del af Odense Håndbold, men at muligheden i storklubben Györ er for stor til at afvise.

- Jeg har været helt afklaret med, at hvis jeg en dag skulle videre inden for kvindehåndbold, så skulle det være en opgave som klub- eller landstræner på øverste niveau.



- Dette er ikke opstået, fordi jeg har søgt nye udfordringer, men pludselig kom dette tilbud, som jeg har overvejet grundigt, og som jeg altså ikke kunne sige nej til. Nu bliver min opgave sammen med holdet at fortsætte med at have fuld fokus på, at Odense får et godt forår i både den danske liga og i Champions League - og forhåbentlig hente endnu en titel til klubben, siger Ulrik Kirkely.

Den 50-årige cheftræner har stået i spidsen for Odense Håndbolds succesfulde kvindehold siden 2020 og har de seneste to år vundet en pokaltitel og to danske mesterskaber.

Inden skiftet til Odense Håndbold var Ulrik Kirkely landstræner for det japanske kvindelandshold, og han har desuden været landstræner for Bahrains og Saudi Arabiens herrelandshold samt assistenttræner for det danske kvindelandshold.



Odense Håndbold har gang i endnu en stærk sæson. I den hjemlige liga ligger de fynske håndboldkvinder på andenpladsen, og så sent som søndag tog de endnu en sejr i Champions League.