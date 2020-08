Odense Håndbolds træner skal lede Japans kvinder ved OL

Odense Håndbolds cheftræner, Ulrik Kirkely, kommer til at stå i spidsen for de japanske landsholdskvinder ved det udskudte OL i Tokyo næste år. Det oplyser Odense Håndbold i en pressemeddelelse.

Læs også Odense Idrætshal skifter navn

Kirkely var træner for Japan, inden han i foråret tiltrådte som cheftræner i Odense Håndbold i stedet for Jan Pytlick. Og nu er der altså indgået en aftale om, at han også kan lede de japanske kvinder ved OL.

Jobbet påvirker ikke Kirkelys primære job i Odense Håndbold.

- Vi har haft en god og konstruktiv drøftelse med Ulrik om muligheden for, at han kunne færdiggøre og afslutte sit arbejde med det japanske kvindelandshold med OL 2021, lyder det fra den administrerende direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen.

Ulrik Kirkely er også glad for, at han kan være en del af Japans landshold, når det på hjemmebane i Tokyo skal forsøge at skabe et stort resultat.

- Jeg er yderst taknemmelig over den måde, som Odense Håndbold professionelt har håndteret denne forespørgsel fra JHA (red. Japan Handball Association) på, lyder det fra den danske træner.

- Det føles helt rigtigt at få lov til at gøre arbejdet færdigt med det japanske landshold til OL i Tokyo i 2021 efter mere end fire års samarbejde.

OL er blevet udskudt fra i år til næste år på grund af coronapandemien.

Odense Håndbolds første ligakamp spilles den 22. august, hvor holdet på hjemmebane møder Team Esbjerg.