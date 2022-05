Odense har allerede fået 581 millioner til mere letbane – men politikerne tøver

Champagnepropperne er knapt nok landet endnu efter lørdagens fejring af letbaneåbningen, før politikerne i Odense får en klar opfordring fra Christiansborg om at komme tilbage i arbejdstøjet.

Rasmus Helveg er transportordfører for Radikale og valgt på Fyn. Han undrer sig gevaldigt over, at Odense ikke allerede har truffet en beslutning om at udvide letbanen med den planlagte Etape 2.

- Min klare opfordring til politikerne i Odense er at komme i gang hurtigst muligt med etape 2, siger Rasmus Helveg.

I den såkaldte Infrastrukturplan 2035, der indeholder en række infrastrukturprojekter fra 2026 og frem, har staten allerede afsat 581 millioner kroner til Etape 2.

Oprindeligt var planen for letbanens etape 2, at den skulle gå fra Odense Zoo til Seden øst for Odense med mulighed for at lave en alternativ ruteføring, der skulle gå fra Odense centrum til Seden.

Men i juni i 2021 blev det alternative forslag gjort til hovedforslag, så Odense Kommune nu går efter, at letbanens etape 2 kommer til at gå fra centrum til Seden.

Dette forslag har ifølge en udredningsrapport fra maj 2021 et samlet budget på 1.445 millioner kroner og en forventet statslig medfinansiering på 553 millioner kroner.

- Det vil være godt for byen, det vil være godt for den grønne omstilling, og det vil give Odense Letbane markant mere værdi. Jo flere stop, der er på letbanen, jo mere forgrenet den er, des mere værdi har den for borgerne. Flere vil simpelthen komme til at bruge letbanen, og det jo det, der er meningen, siger Rasmus Helveg.

Med Infrastrukturplan 2035 får Odense Kommune altså lidt mere end det forventede beløb til strækningen fra centrum til Seden. De resterende udgifter på 932 millioner kroner skal finansieres af Odense Kommune.

- Jeg forstår faktisk ikke, at Odense Byråd ikke allerede har truffet beslutningen, siger Rasmus Helveg.

Skal Etape 2 gå hele vejen fra Odense Zoo til Seden, vil den komme til at koste 2,12 milliarder kroner.

Borgmesteren er positiv

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, har været meget spændt op til letbaneåbningen, og selv om han som udgangspunkt er positiv omkring Etape 2, så vil han gerne lige se, hvordan odenseanerne tager imod letbanens Etape 1 først.

- Jeg er også meget positivt stemt over for en Etape 2. Det vil kunne udbygge og styrke vores letbanesystem i byen, og det vil også kunne give os en bedre adgang til flere bydele. Jeg tror ikke, der er mange steder i verden, hvor man har bygget letbane, men kun har en linje.

- Men nu skal vi have den i gang i dag, odenseanerne skal ud at prøve den, vi skal have noget driftserfaring, og så har vi givet hinanden håndslag på, at vi skal tage en beslutning i byrådet, siger Peter Rahbæk Juel.

Han understreger, at finansieringen reelt allerede er faktisk på plads med statens penge fra Infrastrukturplan 2035.

- Og så har vi en opsparing. Så vi har faktisk de penge, vi skal bruge til at anlægge den og drive den. Vi har bare lovet hinanden, at vi lige vil have lidt drifterfaring med Etape 1, inden vi tager den endelige beslutning, siger borgmesteren.

Windell: Etape 2 er jo ikke gratis

Ifølge aftalen skal politikerne i Odense træffe endelig beslutning om Etape 2 senest et år efter driftsstart, som altså er lørdag 28. maj.

Derfor er by- og kulturrådmand Søren Windell (K) heller ikke allerede nu klar til at forholde sig konkret til Etape 2.

- Det her bliver rigtig stort for Odense. Men der er også noget tilvænning, og der bliver en periode, inden vi kommer hen og får alle de passagerer, vi gerne vil. Man kan godt være lidt bekymret, når man kigger de næste år frem. Men på den rigtig lange bane, tror jeg det her er rigtig godt for vores by.

- I dag har vi en fantastisk åbning. Men nu skal det blive hverdag, og vi skal se, hvordan Etape 1 udvikler sig og hvor mange passagerer, der kommer til at bruge den, inden vi skal tale om Etape 2.

- Jeg kan godt forstå, man gerne vil have en Etape 2. I dag er vi fulde af begejstring – men den er jo ikke gratis. Den koster penge, og den lægger beslag på nogle penge i Odense i 30 år, hvor vi skal betale af på anlægget, plus vi skal have penge udefra. Så det er en stor beslutning, vi skal tage. Det kan godt være, den først kommer om lang tid. Vi behøver jo ikke have det hele på en gang, siger Søren Windell.

Alt for dyrt

Også hos Venstre er social- og beskæftigelsesrådmand Christoffer Lilleholt tilbageholdende med at ville tale om at etablere en Etape 2.

- Vi ved ikke engang om etape 1 er en forretning, der hænger sammen, siger han go fortsætter:

- Etape 2 er alt for dyr og har en al for dårlig økonomi som det ser ud nu. Vi ønsker ikke at gå længere den vej, så vi vil hellere kigge i retning med BRT (Bus Rapid Transport, red.) ruter - det er langt nemmere at etablere og billigere.

Derfor har han og Venstre ingen planer om at tale for at der skal bygges mere letbane i Odense.

- Letbaner bliver dyrere og dyrere undervejs, så økonomien løber rigtig hurtigt. Derfor vil vi hellere bruge pengene på andre områder, siger Christoffer Lilleholt (V).

Bramsen: Få Etape 1 op at køre først

Transportminister Trine Bramsen (S) kan dog godt forstå Odense-politikernes ræsonnement i lige at holde hestene en gang og se, hvordan odenseanerne tager imod letbanen.

- Jeg synes, vi først skal have Etape 1 op at køre og få folk til at bruge den. Så skal vi jo altid være åbne for at diskutere andre ting, men nu er første skridt at få etteren til at køre, siger Trine Bramsen.

Ministeren anerkender dog, at der er brug for at få optimeret på den kollektive transport i landet, hvis vi skal nå i mål med ikke mindst vores klimamål.

- Vi skal have flere over i den kollektive transport, ellers får vi simpelthen alt for mange mennesker på vejene. Vores klima har heller ikke godt af det. Og det er en meget bedre og hurtigere måde at transportere sig på for alle. Så det er altså løsningen på fremtidens mobilitetsudfordringer og dermed også, at man har frihed til at kunne bruge hele byen og komme rundt der, hvor man gerne vil hen, siger Trine Bramsen.

Beslutningen burde være truffet nu

Odenses mangeårige borgmester, socialdemokraten Anker Boye, arbejdede op gennem 2010'erne hårdt for at få letbaneprojektet til at blive virkelighed.

Derfor er det også for ham en stor dag, nu hvor den endelig er blevet virkelighed, og han håber, at de nuværende byrådsmedlemmer kommer til at prioritere Etape 2.

- Det skulle man have taget beslutning om allerede nu, for Christiansborg har sat pengene af til den. Jeg ved godt, der har været meget bøvl og ballade, og at man kan blive lidt i tvivl som politiker. Men det er vigtigt, at strukturerne er i orden - også ud til Vollsmose og Seden.

- Der vil være et stort område, som rigtig vil have gavn og glæde af en Etape 2. Det vil styrke den samlede udvikling af byen, siger Anker Boye.

Mener du, at det rigtige vil være at lave en Etape 2?

- Ja, det mener jeg bestemt, det vil. Det er et stort boligprojekt derude (Vollsmose, red.), og det er en fantastisk stor bydel. Og så har vi hele Seden-området, der er under udvikling og vækst, siger Anker Boye.

- Det vil være så kanon

En af de mange odenseanere, der lørdag er mødt op for endelig at komme ud at køre med letbanen, er Henriette Stjernegaard.

Og selv om hun af gode grunde endnu ikke har været ude at køre med toget, er forventningerne helt i top.



- Vi skal bruge hele dagen på at køre frem og tilbage, og så skal vi holde fest, siger Henriette Stjernegaard.

Hun og familien bor i Seden i det østlige Odense, og hun håber derfor meget på en Etape 2, som vil komme til at køre netop til Seden.

- Det vil være så kanon. Det vil gøre, at vi kan tage ind til byen på en helt anden måde. Så kan vi drikke et glas vin og tage letbanen hjem – og det vil være dejligt, siger Henriette Stjernegaard.

Letbanearbejdet har været 15 år undervejs, siden ideen blev født på et hotel i Ebberup.