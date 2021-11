Odense har venner i kinesiske Shaoxing: - Tak, men nej tak!

- Vi skal ikke være kammerater med Kina.

Med disse ord vil byrådskandidat i Odense Nicolai Busch Bæhrenz (V) bryde et venskab, der lever på sit 33. år mellem Odense Kommune og den mindre – i kinesisk størrelsesforhold, millionby Shaoxing, der er kendt for sin risvin. Det er dog omdømmet for noget helt andet end risvinen, der gør, at han vil klippe venskabssnoren over.

- Ved at være venskabsby med en by i Kina signalerer vi, at vi støtter et diktatorisk, kommunistisk styre, der undertrykker sine minoriteter, siger Nicolai Busch Bæhrenz og understreger med ordene:

- Det bliver et tak, men nej tak!

20 verdensvenskaber

Venskabet med den kinesiske millionby Shaoxing blev indgået i 1988, og derudover har Odense Kommune 19 andre venskabsbyer rundt i verden.