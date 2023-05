Odense Havn tjener trecifrede millionbeløb trods globale kriser

2022 endte med at blive et guldrandet år for Odense Havn.

Det fremgår af havnens årsregnskab mandag, skriver Ritzau.

Havnen tjente 104 millioner kroner i løbet af året og håndterede 3,1 million ton gods sidste år. Det er en stigning på 55 procent sammenlignet med 2021.

- Der har været stor aktivitet på havnen hos os og vores kunder i 2022, siger Carsten Aa, der er direktør for Odense Havn.

- Det er vi naturligvis meget tilfredse med, og det betød samtidig, at vi i 2022 investerede massivt i klargøring og opgradering af bygninger og arealer til vores kunder.