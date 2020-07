Odense Idrætshal skifter navn

Odense Idrætshal skifter officielt navn til Sydbank Arena. Årsagen er, at Odense Håndbold har indgået en hovedsponsoraftale med Sydbank, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Vi er enormt stolte over at have indgået en aftale med Sydbank om et hovedsponsorat kombineret med et navnesponsorat til Odense Idrætshal. Det har været vores målsætning, som vi dermed har nået, siger bestyrelsesformand i Odense Håndbold Jørn Bonnesen.

- Det er en stor dag for Odense Håndbold, og vi glæder os meget over det udvidede partnerskab, som vi har indgået med Sydbank. Aftalen er baseret på store, gensidige ambitioner - både på og uden for banen, tilføjer Lars Peter Hermansen, der er administrerende direktør i Odense Håndbold.

Odense Idrætshal er en del af Odense Idrætspark i det vestlige Odense. Idrætsparken består også af Odense Stadion og Odense Isstadion, som også har andre officielle sponsornavne, og hvor det er henholdsvis Odense Boldklub og Odense Bulldogs, der spiller deres hjemmekampe.

Ambitioner om at vinde DM-guld

Den nye hovedsponsoraftale i Odense Håndbold træder i kraft med det samme, og i Sydbank er håbet, at sponsoratet kan være med til at skabe bedre resultater i klubben i fremtiden.

- Vi er i Sydbank fuld af beundring over det arbejde, kredsen bag Odense Håndbold gør, herunder den store opbakning bestyrelsen yder i arbejdet med at opnå flotte resultater og synlighed for vores by. Det setup, der er skabt hos Odense Håndbold, er unikt og giver tro på, at projektet er langtidsholdbart, siger områdedirektør i Syddansk Claus Braad Hansen.

I flere år har Odense Håndbold haft ambitioner om at vinde danmarksmesterskabet i kvindehåndbold, men det er endnu ikke lykkedes.

I december 2019 blev cheftræner Jan Pytlick fyret, og siden har Ulrik Kirkely overtaget ansvaret for truppen med en af dameligaens største budgetter. I sommerpausen er otte nye spillere kommet til klubben.

Odense Håndbold skal i aktion i ligaen for første gang i den nye sæson den 22. august, når holdet på hjemmebane møder sidste sæsons guldvindere fra Team Esbjerg.