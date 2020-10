Odense indfører nye restriktioner på plejehjem

Der bliver indført nye besøgsrestriktioner på plejehjemmene i Odense Kommune fra i dag, onsdag. Det sker som følge af smittetallet i kommunen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

De nye restriktioner betyder, at beboere fremover kun må få indendørs besøg af én nær pårørende, som de har udpeget. Derudover må de få besøg ved "kritiske situationer", hedder det i pressemeddelelsen.

Kritiske situationer kan være personer, der er alvorligt syge eller døende. I sådan et tilfælde vil det være ledelsen på det enkelte plejecenter, der skal afgøre, hvor mange der kan få lov til at komme på besøg indendørs, forklarer sundhedschef i Odense Kommune Charlotte Scheppan.

Tiltagene betyder dog ikke, at der generelt lukkes ned for besøg fra andre end den udpegede, nære pårørende. Det betyder derimod, at besøg fra andre skal foregå udendørs. Disse besøg er underlagt de nationale retningslinjer, fortæller sundhedschefen.

Ældre- og Handicaprådmand Søren Windell (K) ærgrer sig over de nye restriktioner, men ser dog et lyspunkt.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi nu skal igennem det her igen. Men det er vigtigt, at vi passer på de ældre og sårbare og fortsat lykkes med at holde smitten ude af vores plejehjem. Restriktionerne er ikke så skrappe som sidst, så det er stadig muligt at få besøg af sin nærmeste pårørende. Det betyder meget, siger han i pressemeddelelsen.

- De nye restriktioner giver også mulighed for stadig at levere serviceydelser, herunder varelevering og sundhedsbehandling til den enkelte m.m. Besøgsrestriktionerne regulerer heller ikke beboernes mulighed for at tage på besøg eller lignende uden for plejecentret, siger han.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har pålagt Odense Kommune at indføre besøgsrestriktionerne. Begrundelsen er incidenstallet i kommunen, som viser antal smittede per 100.000 indbyggere.

Den 6. oktober var der i Odense 42 smittede per 100.000 indbyggere. En kommune kommer på sundhedsmyndighedernes "bekymringsliste" ved et incidenstal på over 20.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed vil påbuddet løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 7. november 2020. Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.