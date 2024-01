Odense kan tage kæmpe skridt mod CL-kvartfinale

Odense Håndbold er stort set sikker på at avancere i Champions League, og det fynske hold kan fokusere på at slutte blandt de to bedste i gruppen, der springer en runde over i slutspillet og går direkte til kvartfinalen.

Inden søndagens udekamp mod tyske Bietigheim ligger Odense nummer to med 12 point.

Positionen kan styrkes yderligere ved at slå det tyske hold, der er nærmeste konkurrent med 10 point på tredjepladsen i gruppe A.

Det vil Odense forsøge at udnytte, understreger den hollandske målmand Yara ten Holte.

- Endelig er Champions League tilbage, og jeg ser virkeligt frem til kampen, selv om det bliver et anderledes opgør end sidst. Vi var virkeligt stærke her i Odense, og de vil nok gøre alt for at tage revanche.

- Det er vores mål at ende i toppen af gruppen, hvilket er et step tættere på kvartfinalen og Final-4, som alle drømmer om, siger Yara ten Holte til Odenses hjemmeside.