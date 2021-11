Odense knækket efter lang scoringspause

Hun kom først på banen i anden halvleg, hvor stregspiller Rikke Iversen spillede med bandage om hovedet. Hun flækkede øjenbrynet sent i første halvleg.

De to hold fulgtes pænt ad indtil godt midtvejs i første halvleg, hvor de norske gæster fik overtaget og åbnede et forspring på tre mål ved 12-9.

Især nordmændenes indspil til den stærke kroatiske stregspiller Ana Debelic gjorde ondt. Hun stod for fem mål før pausen.

Fynboerne fik dog hægtet krogen i Vipers, så man hele tiden var klar til at slå til, hvis de forsvarende Champions League-vindere mistede koncentrationen.

Syv minutter uden mål

15-17 var de danske mestre bagud ved pausen. Odense havde chancen for at udligne kort inde i anden halvleg, men i stedet satte Vipers et par hurtige kontramål ind og åbnede en føring på fire mål.

I mere end syv minutter kunne danskerne slet ikke få bolden i nettet, og det udnyttede Vipers til at slå det afgørende hul på måltavlen.