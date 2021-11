Odense Kommune har ramt incidensgrænse: Indfører nu særlige tiltag

I Odense Kommune indføres der fra torsdag nye coronatiltag, da incidenstallet nu overstiger den nationale grænseværdi på 400.

Kommunen oplyser, at det særligt er blandt børn og unge, at smitten stiger og referer blandt andet til, at der er konstateret coronaudbrud på 23 skoler.

Derfor er det særligt på skoler og i daginstitutioner, at der nu vil kunne mærkes ændringer.