Odense Kommune hemmeligholdt markant risiko for letbaneforsinkelse

Opdateret Artiklen er skrevet igennem med en præcisering af forløbet.

Allerede i december blev Odense Kommune og den socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel, informeret om, at der var en markant risiko for Odense Letbanes åbningsdato skred.

Det viser en aktindsigt, TV 2 Fyn er i besiddelse af.

Alligevel blev hverken kommunens eget Økonomiudvalg eller Folketingets trafikordførere orienteret om forsinkelsen.

- Det er en hovedregel, at når vi har de her store infrastrukturprojekter, der koster rigtig mange penge, så skal vi, politikerne, der er ansvarlige for det, selvfølgelig orienteres, hvis der er noget, der ikke går efter tidsplanen, eller hvis der er budgetoverskridelser. Så det er meget utilfredsstillende, siger Venstres trafikordfører Kristian Phil Lorentzen.

Orienteret samtidig med pressen

For en uge siden kunne TV 2 Fyn og andre medier fortælle, at letbaneåbningen blev flyttet fra 1. september til engang omkring nytår. Cirka samtidig blev kommunens eget Økonomiudvalg bekendt med forsinkelsen.

- Vi får en information, der er meget løs, i slutningen af februar, og så bliver vi informeret samtidig med offentligheden godt en måned efter.

- Jeg tænker, at det er sent, at man informerer det demokratiske led. Jeg tænker også, det er sent, at man informerer offentligheden, siger Christoffer Lilleholt (V), der er By- og Kulturrådmand i Odense Kommune og medlem af økonomiudvalget.

Der bliver først offentligt tvivl om åbningsdatoen, da pressen begynder at interessere sig for sagen i slutningen af februar. Men letbanens direktør Mogens Hagelskær fastholder gang på gang, at åbningen ligger fast, selv om letbanendirektøren internt siger noget andet.

- Jeg holder fast i åbningsdatoen eksternt, og det gør jeg ud fra, at min entreprenør skal leve op til de forpligtelser, de har. Vi har også eksternt været åbne omkring, hvad der har været forsinket i projektet. Det har været en tiltagende proces i januar og februar, og i marts står det klart for os, at vores hovedentreprenør ikke kan nå det, fortæller Mogens Hagelskær.

Det har ikke været muligt at interviewe borgmester Peter Rahbæk Juel. I en mail til TV 2 Fyn skriver han:

"Vi fik oplysninger i december om en bekymring, men vidste på det tidspunkt ikke, om den ville blive reel. Odense Letbane fortsatte dialogen og forhandlingerne med Comsa (entreprenør, red.) frem til marts med håbet om at finde en løsning. Så̊ snart forsinkelsen var en realitet, blev Økonomiudvalget orienteret. Jeg er rigtig ærgerlig over, at letbane bliver forsinket, men selskabet har håndteret situationen ansvarligt og styret økonomien forbilledligt".

TV 2 Fyn har ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.