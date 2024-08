Odense Kommune kendte til svigt på bosted i måneder inden dødsfald: - Jeg er chokeret

Hvad han ikke vidste var, at den underretning, han havde indsendt til Odense Kommune allerede 28. januar, havde ligget i skuffen hos forvaltningen i mere end to måneder, før den sammen med en note om et andet kritisabelt forhold på Den Lille Gård blev videresendt til Socialtilsyn Midt.

Men det er langt fra godt nok, fastslår Eva Naur Jensen.

- Socialtilsynet er meget afhængig af at få informationer fra botilbuddet selv, men også fra pårørende, beboere eller de kommuner, der har beboerne boende. Det er helt afgørende for, at socialtilsynet kan føre ordentligt tilsyn, at de får de her oplysninger, siger hun og uddyber:

- Hvis ikke alle parterne, der skal føre tilsyn gør det grundigt, så begynder tilsynene at ligne en si med meget store huller i, hvor meget store problemer kan falde igennem, så de ikke bliver opdaget. Det er et stort problem for effektiviteten af tilsynene, hvis ikke alle parter agerer hurtigt og grundigt.