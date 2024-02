Odense Kommune reagerer på frifindelse i sag om mors vold

"Der er reelt ingen, der vinder i en sådan sag."

Sådan indleder Odense Kommune sin reaktion på, at de mandag er frifundet i en sag om en mors vold mod fire døtre. Der blev indsendt op mod 16 underretninger til kommunen fra 2005 og adskillige år frem. Først i 2020 blev fire søstre fjernet fra deres mor, og det mener søstrene var en klar fejl fra kommunens side, hvorfor de rejste et erstatningskrav over for Odense Kommune på 300.000 kroner til hver.

"Det er ulykkeligt, hvad pigerne var udsat for gennem deres barndom, og det er lige så ulykkeligt, at ingen formåede at forhindre det. Hvis vi kigger på selve erstatningssagen, har retten vurderet, at Odense Kommune levede op til de kommunale forpligtelser og ikke havde forudsætninger for at forhindre de ting, pigerne blev udsat for. Vi har ikke yderligere kommentarer, oplyser Lærke Kibsgaard Rask, der er stabschef i Politik og Organisation, Børn- og Ungeforvaltningen".

De fire søstre har fire uger til at vurdere, om de ønsker at anke sagen til Landsretten.