Odense Kommunes ledighedstal er stadig tårnhøje

Ledigheden i Odense Kommune har ikke rykket sig de seneste tre måneder.

Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Her står det klart, at den sæsonkorrigerede ledighed i juli 2024 lå på 4.302 fuldtidspersoner i Odense Kommune. Det svarer til 4,1 procent af arbejdsstyrken.

I både juni og maj var ledigheden på samme niveau.

Odense har dermed landets fjerde højeste ledighedsprocent.

- Det er utilfredsstillende, at vi fortsat har så høj en ledighed i Odense. Derfor forsøger vi hele tiden at styrke de indsatser, der virker. I næste uge tager syv ekstra jobkonsulenter fat i opgaven med at finde et job til ledige, der har brug for en ekstra hjælpende hånd, siger kommunens beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt i en pressemeddelelse.