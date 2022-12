Odense-kvinder leverer vildt comeback i Champions League

Håndboldkvinderne fra Odense leverede et stort comeback, da de søndag hentede en udesejr i Champions League.

Fynboerne var før pausen bagud med syv mål mod slovenske Krim Mercator, men det lykkedes alligevel det danske hold at vinde opgøret i Ljubljana med 29-23 på en stærk slutspurt.

Fra sidelinjen kunne Odense-træner Ulrik Kirkely se sine spillere få en skidt start på duellen, og fynboerne kom bagud 6-13, inden Odense-spillerne sådan for alvor stemplede ind i kampen.

Frem mod pausen fik danskerne reduceret til 11-15, og ti minutter inde i anden halvleg kunne Mie Højlund udligne til 18-18.

Herfra lykkedes det Krim-spillerne at sætte en stopper for Odense i ti minutter, inden Rikke Iversen fra stregen gjorde det til 22-21 og hollandske Dione Housheer kort efter øgede til 23-21.

I målet bidrog Althea Reinhardt med en stærk indsats, og en redning banede vejen for, at Bo van Wettering kort efter kunne gøre det til 24-21 på et dansk kontraangreb.

De to hollændere Housheer og van Wettering sørgede også for 26-21 til Odense.

På fire forrygende minutter gik de danske gæster således fra 21-21 til 26-21, og det lignede en afgørelse med godt fem minutter igen på haluret.

Krim Mercator havde ikke noget modsvar, og det endte til sidst med en dansk sejr på seks overskydende mål.

Odense er nu oppe på fire sejre i syv kampe i Champions Leagues gruppe A.

Holdet har otte point, hvilket rækker til en fjerdeplads og udsigt til avancement fra gruppespillet.