Odense-kvinder taber betydningsløs Champions League-kamp

Håndboldkvinderne fra Odense indkasserede søndag et betydningsløst nederlag i Champions League.

På hjemmebane tabte fynboerne med 25-28 til ungarske Ferencvaros i sidste runde af gruppespillet.

Cheftræner Ulrik Kirkelys hold indtog tredjepladsen før kampen, og det ændrede nederlaget til gruppens nummer fire ikke på. Begge hold var på forhånd sikret adgang til ottendedelsfinalerne.

At der ikke var det store på spil, var formentlig årsagen til, at Odense-kvinderne lavede langt flere fejl end normalt. Afslutningerne savnede også kvalitet.

Frem mod pausen begyndte det at gå galt, da Ferencvaros opbyggede en føring på seks mål. De ungarske gæster gik fra 6-6 til en føring på 15-9 ved pausen, og i begyndelsen af anden halvleg blev det også 16-9.

Odense fandt herefter pludselig noget motivation frem, og værterne begyndte stille og roligt at æde sig tilbage i kampen. Med ti minutter tilbage var hjemmeholdet blot bagud 20-22.

Selv om Odense-spillerne med al tydelighed havde besluttet sig for, at der nu skulle hentes point, blev der brændt for meget.

Odenses Dione Housheer fik reduceret til 25-26 med godt et minut tilbage, men da Ferencvaros scorede til 27-25 på det næste angreb, var kampen reelt afgjort.

Odense slutter på tredjepladsen i gruppe A med 16 point. Ferencvaros kom op på 15 point på fjerdepladsen. Begge hold er videre til ottendedelsfinalerne, hvor Odense skal møde norske Storhamar.