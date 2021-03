Odense Letbane formentlig forsinket: Forvirring omkring åbning afklares tirsdag

Der har på det seneste været forvirring omkring åbningsdagen for Odense Letbane, og rygterne lyder, at letbanen ikke bliver færdig til planlagt tid.

Tirsdag skal letbanens direktør og bestyrelsesformand mødes med Odense Kommunes Økonomiudvalg - formentlig for at orientere om en tidsplan, der skrider.

Officielt er der sat et kryds i kalenderen den 1. september, men en mail til TV 2 Fyn fra kommunikationschef Benthe Vestergaard har fået rygterne til at løbe stærkt. Her skrev hun nemlig, at letbanen ville være klar i "det sene efterår". Direktør Mogens Hagelskær har tidligere kaldt den formulering for en fejl.

Forsinket i 2019

Åbningen af Odense Letbane er blevet rykket før, men letbanedirektøren har indtil nu skriftligt vedholdt, at letbanen er klar på efterårets første dag. Han har ikke ønsket at lade sig interviewe.

Den oprindelige plan var, at Odense Letbane skulle åbne i slutningen af 2020, men de planer blev udskudt otte måneder på grund af forsinkelser med byggeriet på Thomas B. Thriges Gade. Forsinkelser som forplantede sig til byggeriet af letbanen, som gjorde byggeriet 180 millioner kroner dyrere.

Den første forsinkelse blev dengang meldt ud i februar 2019, og der blev sat et nyt kryds i kalenderen 1. september 2021.

TV 2 Fyn dækker udvalgsmødet tirsdag.