Odense Letbane genoptager kørslen i næste uge

Odense Letbane forventer at være klar til igen at køre igennem hele Odense sidst i næste uge.

Det oplyser Odense Letbanes direktør Dan Ravn onsdag til TV 2 Fyn.

- Vi har afsluttet vores undersøgelser, og vi har nu lagt en ny plan, som siger, at vi starter driften op sidst i næste uge, siger Dan Ravn.

Odense Letbane kan på nuværende tidspunkt ikke komme med en konkret dato for opstarten.

Meldingen kommer efter flere uger med reparation og udbedringer af en række berørte facadeankre på letbanens køreledninger.

Letbanen har holdt stille de seneste uger mellem Ikea og Tarup Center, hvor der har været indsat erstatningsbusser. Her har letbanen været delvist indstillet siden 11. juni.

Den seneste tids undersøgelser har dog vist flere problemer end først antaget.

Ifølge Dan Ravn er ti af facadeankrene i de ældre bygninger blevet udbedret rundt i byen. Dog har undersøgelserne vist, at yderligere 24 facadeankrer i de nyere bygninger mangler fyldestgørende dokumentation og skal derfor også udbedres.

- Det drejer sig omkring otte forskellige steder rundt i byen på en stor del af strækningen. Her bliver vi nødt til at udbedre, så derfor sætter vi simpelthen et nyt ankre ved siden af de eksisterende 24 facadeankrer, uddyber han.

Letbanens direktør vurderer, at det månedlange driftsstop med manglende billetindtægter, lønudgifter og omkostninger til reparationer kommer til at koste omkring 15 millioner kroner.

Dan Ravn oplyser til Fyens Stiftstidende, at når togene igen kan køre på hele strækningen, så vil der blive gennemført testkørsler, inden driften kommer til at køre normalt.