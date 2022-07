Odense Letbane klar med mulige løsninger til støjproblemer

Odense Letbanes rumlen og hvinende lyde har vist sig at støje for meget flere steder langs den 14,5 kilometer lange rute.

Men nu er der kommet en række tiltag og mulige løsninger på bordet for på sigt at kunne afhjælpe støjproblemerne for naboerne langs letbanen.

Det fremgår af et notat, som Odense Letbane har sendt til Odense kommunes Økonomiudvalg på baggrund af et møde mellem letbanens såkaldte taskforce-enhed torsdag.

TV 2 Fyn er i besiddelse af det pågældende notat.

Det har nemlig vist sig, at der ikke er noget entydigt svar på, hvor de høje målinger af støj og vibrationer direkte kommer fra, lyder det ifølge notatet.



- Vi er godt klar over, at støjen er et problem for mange af borgerne, og det er beklageligt. Vi vil gøre, hvad vi kan for at finde fejlen og årsagen til det. Det er derfor alle parametre, der skal kigges på nu, siger Odense Letbanes bestyrelsesformand Jesper Rasmussen til TV 2 Fyn.

Taskforcens parter skal sætte alle nødvendige ressourcer ind for at løse problemerne med støj og vibrationer, lyder det ifølge notatet. Disse parter består heriblandt af Stadler, Keolis, Comsa og Cowi.

- Det er altid godt at se, at alle træder ind i rollen. Alle er indstillet på at hjælpe, og der vil være en løbende dialog mellem os. Som repræsentant for bygherren er det jo dejligt at høre, siger han.

Ekspertteam skal lave nye målinger

I notatet fremgår det blandt andet, at entreprenørfirmaet Comsa og togproducenten Stadler er kommet med en række mulige årsager til støjen og vibrationer på letbanen samt nogle tiltag til at "afdække årsager og minimere støjen".

Allerede fra næste uge kommer et ekspertteam fra den schweizisk-tyske togproducent Stadler, der har produceret letbanetogene i Odense, til byen for i første omgang at foretage nye målinger og analyser af blandt andet letbanens hjul.

- Vi er hele tiden nødt til at måle os frem til et resultat. Der er flere kombinationsmuligheder, der spiller ind, og man skal hele tiden se det fra flere sider, siger Jesper Rasmussen.

Målinger viser nemlig ifølge notatet, at eksempelvis letbanens hjul angiveligt har en negativ effekt på støjniveauet.