Odense Letbane nægter at betale erstatning: - Letbanen er en gave i sig selv

Nina Skov-Lauridsen mistede 1.020 kvadratmeter af sin grund på Vesterbro, da Odense Letbane skulle bruge pladsen. Hun blev tildelt en erstatning på lige over to millioner kroner, men letbaneselskabet nægter at betale.

Eksproprieringen betød, at hun som afdelingsformand for fagforbundet Foa måtte give afkald på 28 private parkeringspladser midt i Odense C.

- Det er i orden, at man tager vores jord, men vi har givet noget for den, og vi vil også gerne have noget for den, når man tager den, fortæller Nina Skov-Lauridsen til TV 2 Fyn.

Odense Letbane har fået 1.020 kvadratmeter af Foas grund, men de vil ikke betale penge for den. Foto: Thomas Greve

Nu havner sagen i Landsretten - som den første af sin slags i Danmark - og Nina Skov-Lauridsen er langt fra den eneste, der savner sin erstatning fra Odense Letbane. I ni tilfælde nægter selskabet at udbetale pengene.

Udbetaler 0 kroner

Odense Letbane mener nemlig, at husejernes eventuelle tab modsvares den økonomiske gevinst, der ligger i at blive nabo til en letbane.

- Det er rigtigt, at vi i nogle tilfælde mener, at fordelene ved, at man får en letbane, er så store, at vi og vores rådgivere har vurderet, at der bør det være et nulsumsspil, forklarer direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær.

Det gælder ifølge Odense Letbane for Nina Skov-Lauridsen.

- Hvis man både skal have en værdistigning og så en erstatning af mig eller af staten, tjener man lige pludselig dobbelt på, at der kommer en bane, siger direktøren.

En misforstået gave

Nina Skov-Lauridsen synes, det er fint, at Odense får en letbane, men for Foa på Vesterbro er letbanen ikke nødvendigvis den gave, Mogens Hagelskær forestiller sig.

- Vi har medlemmer, der kommer i bil fra fire andre kommuner. De parkerer jo her, siger Nina Skov-Lauridsen.

Odense Letbane har selv valgt at lade Landsretten træffe den principielle beslutning om udbetaling af erstatning. Sagen mod Foa bliver afgørende for, hvordan selskabet forholder sig til de øvrige otte sager.