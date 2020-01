Odense Letbane og Barslund enige: Arbejdet genoptages på mandag

Opdateret Artiklen er opdateret og gennemskrevet efter telefoninterview med administrerende direktør for Odense Letbane P/S, Mogens Hagelskær.

Odense Letbane og entreprenørfirmaet Barslund er fredag blevet enige om en såkaldt procesaftale, der sikrer det fortsatte samarbejde.

Aftalen betyder, at Barslund på mandag genoptager arbejdet på Odense Letbane i fuldt omfang.

Barslund indstillede for godt en måned siden aktiviteterne på tre mindre byggepladser hos letbanen på grund af en økonomisk uenighed.

"Vi har som tidligere oplyst gennem et stykke tid forhandlet med Barslund om løsningen på nogle uenigheder omkring betalingen for og dokumentationen af ekstraarbejder. Men nu er vi nået frem til en aftale om den videre proces, som begge parter har gavn af, og som er god for projektet", siger administrerende direktør for Odense Letbane P/S, Mogens Hagelskær, i en pressemeddelelse.

Med fredagens aftale undgås en voldgiftssag, samtidig er der truffet aftale om, hvordan den fornødne dokumentation for arbejderne kan fremskaffes, hvorefter Barslund vil få betaling for det, som de har krav på.

- Når vi har dokumentationen, som vi nu en gang er blevet enige om, så betaler vi selvfølgelig de regninger, som Barslund retteligt har krav på, siger direktør Mogens Hagelskær i et telefoninterview med TV 2/Fyn.

Har Barslund ret i deres økonomiske krav?

- Vi har jo skabt en proces for, hvordan vi kommer det igennem, og der er sådan set ikke ændret standpunkt i forhold til hinanden på det her tidspunkt. Det eneste der er, at vi har en proces for, hvordan vi kommer igennem det, siger Mogens Hagelskær og tilføjer:

- Og tilliden er genskabt. Det er det væsentligste af det, at man kan stole på hinanden. Og det kan vi igennem denne procesaftale.

Han siger samtidig, at der ingen deadline er for, hvornår dokumentationen skal være fremskaffet, men at det kan tage tid for "det er kompliceret, men vi tager fat og smøger ærmerne op fra på mandag".

Med aftalen er truslen om en voldgiftssag væk og Odense Letbane har sikret, at arbejdet bliver gennemført.

- Så er der ikke mere at diskutere, hvorvidt det er nødvendigt at ophæve kontrakten eller ej. Dermed har vi både skabt troen på, at vi kommer igennem projektet, og ikke mindst har vi fået ro på projektet.

Barslund har afsluttende arbejder vedrørende forlængelsen af Kertemindestien, nogle mindre belægningsarbejder ved banegården og p-pladsen ved Idrætsparken. Disse arbejder vil i nærmeste fremtid blive gjort færdig.

Tvisten mellem Barslund og Odense Letbane vil ikke forsinke letbanens åbningstidspunkt, da de resterende arbejder er af begrænset omfang og ikke påvirker sporarbejdets tidsplan, fremgår det af pressemeddelelsen.

