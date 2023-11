I Odense kan borgere frem til jul se et særligt syn i trafikken.

For med folie og pynt er to af Odense Letbanes vogne ved at blive forvandlet til vaskeægte juletog.

Det er Rosengårdcenteret, Cityforeningen og Tarupcenteret, der er gået sammen om de to vogne, der ruller ud i morgen og kommer til at sprede julestemning frem til jul.