Odense modtager stor arkitektpris

Den lokale modstand var stor, da de første planer for Thomas B. Thriges Gade blev fremlagt.

Den centrale trafikåre i Odense skulle omdannes fra en firesporet vej til en grøn og bilfri bydel.

Men nu modtager Odense Kommune Arkitektforeningens bygherrepris ”Æreskalejdoskopet” for byudviklingsprojektet. Prisen overrækkes til Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, fredag den 20. november klokken 12.00 på Odense Rådhus.

Fakta om arkitektprisen Æreskalejdoskopet tildeles offentlige myndigheder og institutioner eller private virksomheder og enkeltpersoner, som inspirerer andre med deres arbejde med arkitektonisk kvalitet for samfundet. Prisen blev senest uddelt i 2004 til Sund & Bælt Holding A/S og Øresundskonsortiet. I 2020 har Arkitektforeningen genoptaget den gamle tradition med uddeling af Æreskalejdoskopet.

Om begrundelsen for prisen siger Kristine Leth Juul, næstformand for Akademisk Arkitektforening, således i pressemeddelelsen:

- Thomas B. Thriges Gade er et utrolig visionært projekt og et pragteksempel på, hvor vigtigt det er for byudviklingen og kvaliteten af bygninger og byrum, at der står visionære bygherrer bag, som tør holde fast ved visionerne og planerne fra de første idéer, til det hele står opført.

Visionen om en samlet bymidte blev besluttet af Odense Byråd i 2008. Første spadestik til byggeriet blev taget i 2014, og hele projektet forventes at stå færdigt i 2021.

Igennem området løber en supercykelsti med forbindelse til cykelruter på langs og tværs af hele byen, og Odense Letbane får to stop i den nye bydel. Foto: Odense Kommune