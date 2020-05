Odense øremærker millioner til flere turister

Den fælles fynske indsats "Genstart Fyn", som de fynske borgmestre og den fynske turistbranche lancerede midt i april, får nu en indsprøjtning på seks millioner kroner.

Det har Økonomiudvalget i Odense Kommune vedtaget. Beløbet skal hjælpe til med at trække flere turister til Fyn til sommer.

Samtidig styrker det de fynske kommuners tiltag med holde hånden under medarbejderne i den trængte turismebranche.

- Odense og Fyn har så meget at byde på for turister, og det skal især de danske turister have øjnene op for nu, hvor mange igen begynder at planlægge sommerferien, siger Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at det i høj grad handler om at sikre arbejdspladser i turismebranchen.

- Vores hoteller, restauranter og kulturinstitutioner er ekstremt hårdt ramt af krisen, og de har brug for en ekstra håndsrækning. Derfor handler vi hurtigt, så vi kan fastholde folk i arbejde og hurtigt få folk tilbage i arbejde.

Af de seks millioner kroner er to millioner øremærket kulturelle oplevelser, som skal være med til at skabe "en særlig sommer i Odense".

- Når ferietiden nærmer sig, bør Odense stå højt på listen over mulige besøg for danskerne. Vi er placeret centralt i landet med mange dejlige attraktioner for enhver smag samt et rigt restaurations- og handelsliv. Det er oplevelser på højt niveau, som vi kan være stolte over at præsentere for resten af landet, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Hun håber samtidig, at kulturaktørerne vil samarbejde på tværs af områder, og at andre brancher byder ind med kulturoplevelser, så man sammen kan skabe turisme og stemning i byen.

Den fællesfynske indsats "Genstart Fyn" vil skabe skræddersyede turismepakker, som skal trække flere turister til Fyn hen over sommeren.

Ambitionen med det fælles projekt er både at styrke turismeerhvervet og fungere som en indsats mod den stigende ledighed.

Pengene til særbevillingen i Odense findes på områder under Økonomiudvalget, hvor udvalget forventer et mindre forbrug end planlagt i år.

