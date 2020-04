Odense opruster: 80 nye rengøringsfolk klar til at hjælpe i daginstitutioner

To gange dagligt skal genåbnede skoler og institutioner gøre rent, nu hvor børn og personale i et stort antal er vendt tilbage.

Det øgede krav til rengøring har medført et større arbejdspres i kommunens rengøringsfunktion.

I den seneste uge er der derfor blevet ansat 80 nye rengøringsassistenter, mens en række allerede ansatte er gået op i tid eller er blevet flyttet til andre bygninger.

- Åbningen af skoler og børnehaver kalder på ekstra rengøring, men det skal pædagogerne ikke bruge deres tid på. Derfor har vi haft behov for at ansætte ekstra rengøringspersonale, så vi kan sikre, at sundheden og hygiejnen er i top, siger beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Brian Dybro (SF) til TV 2/Fyn.

Finanserne må bringes i orden senere

De nyligt ansatte er blandt andet blevet fundet, da kommunens jobcentre gennemgik CV'er. Her kom ledige med de rigtig kompetencer og kurser i betragtning til de 80 nye stillinger.

- Det er jo et lyspunkt i en tid med stigende arbejdsløshed, at vi faktisk har kunnet ansætte nogle mennesker også, siger Brian Dybro.

Ansættelserne sker, selvom Odense Kommune ikke umiddelbart har midlerne til at opruste på rengøringsområdet. Men by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) fortæller, at den højeste prioritet lige nu er, at løse opgaven med at genåbne efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- Forældre, børn og ansatte skal være trygge, så rengøringen skal være i orden, og vi har et stort behov for flere hænder. Vi forsøger naturligvis at løse opgaven økonomisk ansvarligt og omstille os hurtigt, men vi har ikke midlerne til ekstra rengøring, så det må være en fælles opgave at finde dem på et senere tidspunkt, siger Jane Jegind i en pressemeddelelse.

Flere stillinger kan komme på tale

Brian Dybro fortæller, at der kan blive behov for at ansætte yderligere rengøringsassistenter, når flere kommunale faciliteter må genåbne.

- I takt med at samfundet åbner stille og roligt, så kalder det på, at der er behov for en høj grad af rengøring. Det kan godt betyde, at vi er nødt til at afsætte flere penge til rengøringsområdet. Det ville desuden være godt for de mennesker, der går fra arbejdsløshed og til et job, siger han.

Arbejdsløsheden som følge af nedlukningen af Danmark har ifølge Brian Dybro ramt servicefaget, hotel- og restaurationsbranchen og rengøringsbranchen hårdest. Derfor ville flere stillinger i fremtiden falde på et tørt sted for mange.