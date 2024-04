Odense opruster i kampen mod socialt bedrageri

Odense Kommune vil social bedrageri til livs.

Derfor har Social- og Beskæftigelsesudvalget i Odense Kommune besluttet at ansætte to ekstra medarbejdere med henblik på at fange flere borgere i at begå socialt bedrageri.

- Vi kan se, at det for nogen er en vane at snyde det offentlige system. Vi går ikke efter den enlige mor, der snyder med 400 kroner, men efter dem, der kontinuerligt snyder voldsomt med høje beløb, siger social- og beskæftigelsesrådmand Christoffer Lilleholt (V) til DR.

I 2023 blev der opdaget svindel for 22,9 millioner kroner i kommunen.