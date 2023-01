Odense oser af selvtillid i Europa før braget mod Brest

Odenses håndboldkvinder indledte Champions Leagues gruppespil med tre nederlag i de første fire kampe.

Men siden er det gået langt bedre for fynboerne, der har taget fem sejre i træk i turneringen inden lørdagens hjemmekamp mod franske Brest.

Odense-profilen Mie Højlund kan mærke fremskridt inde på banen. Det har givet sig udslag i 12 kampe i træk uden nederlag på tværs af alle turneringer.

- I håndbold handler mange ting om selvtillid, og det har vi heldigvis fået opbygget over en lang halvsæson med holdet. Vi har fundet en god timing i spillet.

- Det er enormt afgørende, når vi går ind til de her kampe. Selvtillid er i hvert fald med os i vores Champions League-kampe, siger Mie Højlund.

Kravet er en sejr over Brest, hvis det står til Odenses bagspiller.

- Kampen er rigtig vigtig for os. Brest er et hold, vi skal slå, hvis vi gerne vil være med, hvor det er sjovt. Vi ved, at det er en svær kamp, men vi er taktisk godt forberedt, siger Mie Højlund.

Holdkammeraten Rikke Iversen forventer en kamp, hvor Odense-spillerne med fordel kan gøre det til en fysisk hård opgave for de franske spillere.

- Nu har vi fået nogle sejre i Champions League, og vi bygger mere og mere selvtillid på. Også i de internationale kampe.

- Men vi ved, at Brest er et kanongodt hold. Hvis vi ikke er klar fra start og har den kynisme til at lukke kampen af, så bliver de ved i to gange 30 minutter, og så bliver det svært for os, advarer stregspilleren.

Odenses kamp hjemme mod Brest går i gang lørdag klokken 18.