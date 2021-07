Odense placeret på prestigefyldt liste: Blandt verdens bedste destinationer

I sin beskrivelse af Odense lægger Karen Burshtein egentlig ud med at kalde Odense for en søvnig by. Men det hører fortiden til, forklarer hun:



- Fyn og Odense især har haft en tendens til at blive overset af turister i forhold til de andre danske destinationer. Og man har været for afhængig af den her maleriske eventyrhistorie der knytter sig til H.C. Andersens fødeby - og at man ikke har gjort nok for at tilføje mere. Men i de senere år er der kommet mere innovation, og det føles som om der er en stærk, kreativ bevægelse i gang.

Det nye og længe ventede H.C. Andersen museum bliver i artiklen i Time Magazine fremhævet som en af byens attraktioner. Og her har Odense fået noget helt unikt ifølge Karen Burshtein:

- Den seneste tilføjelse med det nye HCA-hus er en attraktion, der kommer til at tiltrække virkelig mange gæster. Det er eksperimenterende og fantasifuldt, og det er lykkedes med noget meget svært; at få et eventyrmuseum til at være ligeså attraktivt for voksne som for børn, skriver hun.