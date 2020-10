Odense-politiker om ladestandere: - Vi er pinligt bagud

Der er alt for langt mellem de offentlige ladestandere til elbiler i Odense Kommune, mener rådmand Christoffer Lilleholt (V).

- Vi er pinligt bagud, både når vi kigger på offentlige ladestandere ved tæt byggeri, ved p-pladser og ved motorvejen, siger han.

Derfor glæder det ham, at ladeoperatøren Clever har meddelt, at virksomheden vil etablere over 10.000 offentlige ladepunkter i Danmark inden 2025, hvor flere end 600 skal placeres på Fyn.

- Det er fantastisk vigtigt, at vi kommer i gang med det her, siger Christoffer Lilleholt.

Han mener, at det i dag er for svært at have en elbil, hvis man bor i Odense og ikke har mulighed for at etablere sin egen ladestander. Derfor frygter han, at Odense Kommune vil sakke yderligere bagud, hvis ikke både kommunen og private aktører kommer på banen.

Flere penge til gode rammer

Ifølge Christoffer Lilleholt er der ingen tvivl om, at private aktører skal stå for opsætningen af ladestandere. Men kommunen skal sikre rammerne, så ladestanderne bliver placeret bedst muligt, og derfor er den ene million, der er afsat i budgettet, ikke nok.

Det er vigtigt, at vi som myndighed ser på elnettet og sikrer, at der er støm nok. For hvis ikke der er el nok i nettet, nytter det ikke noget at sætte ladestandere op. Christoffer Lilleholt (V), rådmand Odense Kommune

- Der skal sættes flere penge af til at planlægge opsætningen af standere, siger Christoffer Lilleholt.

Han håber, at endnu flere ladeoperatører vil gøre deres indtog i Odense, så der er bedst mulige forhold for folk, der vil investere i en elbil. Det kræver blandt andet, at der er el nok til rådighed.

- Det er vigtigt, at vi som myndighed ser på elnettet og sikrer, at der er støm nok. For hvis ikke der er el nok i nettet, nytter det ikke noget at sætte ladestandere op, siger han.

