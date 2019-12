Odense-profil kalder semifinalesejr for heldig

Odense Håndbold havde en scoringspause på næsten 15 minutter og var bagud med to mål til Københavns håndboldkvinder kort før tid i den første semifinale ved Final 4-stævnet i Holstebro.

Alligevel lykkedes det Odense at sikre en billet til søndagens pokalfinale, hvor modstanderen enten bliver TTH Holstebro eller Herning-Ikast.

Det kunne dog nemt være gået anderledes, erkender landsholdsspiller og Odense-profil Mie Højlund.

- Jeg vil egentlig tillade mig at sige, at vi var heldige. Vi spillede ikke op til vores bedste, og det kunne lige så godt være gået den anden vej, siger hun.

Med mindre end et minut tilbage var København foran med et mål og havde selv bolden, men det lykkedes Odense at få bolden igen og udligne til 22-22 fem sekunder før afslutningen på den ordinære spilletid.

- Vi var heldige med, at vi fik fremtvunget en fejl til sidst, så vi kunne få to gange fem minutter mere, siger Højlund.

De to gange fem minutters forlænget spilletid faldt ud til Odenses fordel. Fynboerne vandt 26-25. Odense-træner Jan Pytlick mener dog, at Odense kunne have afgjort det tidligere.

- Vi styrede det meste af kampen, indtil vi begyndte at stivne alt for meget i vores spil.

- Vi var heldige at få uafgjort i ordinær kamp. Vi var nede med to og lavede en teknisk fejl. Men vi havde snakket om, at vi måtte forfølge alt det held, vi kunne og prøve at presse den til det sidste, siger den tidligere landstræner.

Søndag eftermiddag har Odense mulighed for at vinde den titel, som klubben mangler og har hungret efter. Det er aldrig lykkedes Odense at vinde et trofæ.

- Den har vi længtes efter i lang tid og også været tæt på nogle gange. Så det betyder sindssygt meget at gå ind og levere alt, hvad vi kan i morgen (søndag, red.), siger Mie Højlund.

Den manglende trofæhøst har tidligere lagt et pres på spillerne, mener hun.

- Men vi har fået en rigtig god snak i truppen, og vi har snakket om, at det ikke skal blive et pres, at vi skal vinde de her titler. Vi skal bare spille frit, for så spiller vi bedst. Det bliver også en snak, vi skal have op til finalen, tror jeg.

