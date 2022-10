Odense-profil skadet i flot CL-sejr

Odense Håndbold var undertippet, men tog alligevel fra lørdagens besøg hos Brest Bretagne med en sejr på 25-21 i Champions League.



Men det var ikke alt, der var fryd og gammen i det franske.

Fynboerne er hårdt ramt af skader til profiler i øjeblikket, og lørdag indskrev endnu en spiller sig på lazarettet.

Otte minutter inde i opgøret pådrog Noémi Háfra sig et vrid i knæet og måtte bæres fra banen med store smerter.

Ungareren er en af Odenses stærke kort i bagkæden, hvor klubben lige nu må undvære både Mia Rej og Dione Housheer.

Ikke desto mindre lykkedes det de tilbageværende spillere at rykke sammen i bussen, og selv om franskmændene halede ind til sidst, endte det med en flot fynsk sejr.

Odense har nu hentet to sejre ud af fem mulige i Champions League. Klubben har tabt de øvrige tre kampe og har derfor fire point.

Vi skulle tre minutter ind i lørdagens opgør, før der kom mål på tavlen. Maren Aardahl scorede på straffekast, og så var Odense i gang.

Fynboerne satsede hårdt på kontra og buldrede frem over stepperne. Noémi Háfra scorede til 4-1, inden hun løb ind i sin skade.

Intensiteten forsvandt en smule, da Háfra var blevet båret ud af hallen, men Odense havde sat sig på kampen og udbyggede føringen.

Althea Reinhardt viste højt, højt niveau, og med 53 i redningsprocent ved pausefløjt var hun stærkt medvirkende til, at Odense førte 16-8.

Med de mange skader til Odenses bagspillere er meget ansvar lagt på Mie Højlunds skuldre. Det så den erfarne landsholdsspiller ud til at være meget bevidst om.

Med stor karisma sørgede hun for, at holdkammeraterne gav alt, og at Odenses angrebsspil blev sat ordentligt op. Sammen med især Maren Aardahl og Tonje Løseth bar hun holdet frem.

Brest halede dog en smule ind, og i de sidste ti minutter begyndte man at fornemme, at kræfterne var ved at slippe op hos Odense.

Derfor blev tempoet trukket ud af det fynske angrebsspil, og det stod hurtigt klart, at Brest ganske enkelt ikke kunne nå at komme tilbage.